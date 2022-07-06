شؤون فلسطينية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تبارك فوز فلسطين بالمركز الأول لجائزة المتاحف والمواقع الأثرية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تبارك فوز فلسطين بالمركز الأول لجائزة المتاحف والمواقع الأثرية
رام الله - دنيا الوطن
باركت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان لها اليوم الأربعاء، فوز متحف وموقع سبسطية التابع لوزارة السياحة والآثار والذي شارك ممثلا عن دولة فلسطين، بالمركز الأول في جائزة التميز في الإرشاد المتحفي والثقافي (للمتاحف والمواقع الأثرية).

وقد أطلقت برنامج المرشد العربي الذي جاء هذا العام تحت عنوان "بالماضي نعبر المستقبل"، وهو الذي يحتضن هذه الجائزة، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في شهر مارس الماضي ويستمر حتى شهر ديسمبر القادم وذلك بالتعاون مع (ألكسو)، والمنظمة العربية للمتاحف.

وقدم أمين عام اللجنة الوطنية د. دوّاس دوّاس الشكر والتقدير للجهود الوطنية الفلسطينية التي قامت على تقديم مشاركتنا بالصورة التي تليق بالتاريخ والإرث والحضارة الفلسطينية التي تتمتع بعمق عربي وإسلامي ومسيحي عظيم، وخاصة لطواقم وزارة السياحة والآثار والزملاء في اللجنة الوطنية، بالإضافة لطاقم متحف سبسطية على إعداد هذا الملف والمشاركة الفعالة لدولة فلسطين التي تضاف لمجموعة الإنجازات الوطنية، معتبرا هذه المشاركة تساهم بتشكيل وصناعة كادر متخصص لحماية هذا الإرث لتعزيز دور المرشد الثقافي في المتاحف الفلسطينية.

جاء ذلك بعد أن أعلن برنامج المرشد الثقافي العربي عن نتائج واحدة من مسابقاته، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم بمقر (ألكسو)- جامعة الدول العربية، بالجمهورية التونسية، بحضور أ.د محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة، ود. الشرقي الدهمالي نائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف وعضو المجلس الاستشاري للمجلس الدولي للمتاحف، ومراد المحمودي القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة بألكسو، ود. فتحي الجراي الخبير بإدارة الثقافة بـ (ألكسو) وعدد من مدراء الأقسام بـ (ألكسو)، والمرشدون الثقافيون المشاركون في برنامج "المرشد الثقافي" من مختلف البلدان العربية، وعدد من الإعلاميين.

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