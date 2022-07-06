شؤون فلسطينية

عباس زكي يلتقي السفير المصري لدى فلسطين

عباس زكي يلتقي السفير المصري لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية صباح اليوم بمكتبه السفير طارق طايل سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين

حيث اطلعه على اخر الأوضاع والتطورات السياسية في الساحة الفلسطينية وملف المصالحة، وتوجهات قيادة الحركة في استنهاض حركة فتح وترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة التحديات بما في ذلك تنفيذ قرارات المجالس المركزية والوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية .

بدوره، أكد السفير المصري على موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال وإقامة دول فلسطين المستقلة والجهود المصرية في المصالحة وانهاء الانقسام.

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