رام الله: "الصحة" تصدر بياناً بشأن وجود بهارات ملوثة بسموم فطرية بالسوق الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بياناً، بشأن ما نشرته وسائل إعلام محلية، عن وجود بهارات ملوثة بسموم فطرية في السوق الفلسطينية.وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، إن وسائل إعلام محلية، نشرت قبل أيام نتيجة دراسة على البهارات في السوق الفلسطينية، مدعية أنها أظهرت تلوثها بفطريات سامة خطيرة تسبب السرطان.وبشأن هذا الموضوع، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجدول المرفق في الدراسة التي نُشرت نتائجها يبين العدد الكلي للفطريات الموجودة في البهارات، وليس فحصاً للسموم الفطرية، حيث أن الفطريات تكون موجودة بشكل طبيعي في الأغذية وبعضها مفيد وبعضها الآخر ضار، وليس بالضرورة أن تفرز هذه الفطريات سموماً فطرياً.وأضافت: "منذ العام 2006 تم تطوير مختبر الصحة العامة بأجهزة وفحوصات خاصة بالسموم الفطرية Mycotoxins للمواد الغذائية التالية: الفواكه المجففة، القهوة، المكسرات، البهارات، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تقوم بتحليل Mycotoxins ومن ضمنها Aflatoxins و Ochratoxin، وهي مواد سامة وخطيرة يتم فحصها بشكل دوري للمنتجات المحلية والمستوردة.وقالت وزارة الصحة: إن وجود الفطريات في المواد الغذائية لا يعني بالضرورة وجود السموم الفطرية حيث يجب وجود أنواع معينة من الفطريات بتراكيز معينة لإفراز السموم الفطرية، مشيرة إلى أن الأجهزة الموجودة حالياً في مختبرات وزارة الصحة لديها القدرة على قياس السموم الفطرية ولو كانت بتراكيز قليلة جداً "أقل من الحدود المسموح بها".وأكدت بأنها تعتمد في الحكم على نتائج فحص السموم الفطرية، على التعليم الفني الإلزامي رقم 83/2019 للحدود العليا لملوثات معينة في المواد الغذائية، مشيرة إلى أنه يتم جمع عينات الأغذية للفحص الميكروبي والكيميائي بطريقة علمية وممثلة لكمية الأغذية المأخوذة منها العينة.وتابعت: منذ بداية العام وحتى تاريخه تم فحص 73 عينة فحص ميكروبياً للعدد الكلي للفطريات من مختلف المحافظات لمادة التوابل والبهارات، وبناءً على النتائج الأولية يتم إجراء الفحوصات السمية (الافلاتكسين) حيث تم إجراء فحص أفلاتكسين لـ24 عينة من هذه العينات والتي بينت خلوها من السموم الفطرية.وأشارت إلى أنه "في حال وجود عينات مخالفة تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وذلك لكافة المنتجات الغذائية المخالفة".