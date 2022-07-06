العربية الفلسطينية تنعى شهيد لقمة العيش أحمد عياد

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية شهيد لقمة العيش الشاب أحمد حرب عياد من غزة (32 عاما)، الذي استشهد صباح اليوم بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب قرب فتحة جدار الضم والتوسع العنصري في طولكرم، خلال محاولته الدخول للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها صباح اليوم، إن اعتداء الاحتلال على الشاب عياد، يأتي ضمن مواصلة الاحتلال وقطعان مستوطنيه الانتهاكات والجرائم العنصرية بحق أبناء شعبنا، والسلوك الهمجي الفاشي الذي يمارسه ضد شعبنا بشكل عام وبشكل خاص على أهلنا في قطاع غزة باستهدافهم إما بالرصاص او بالاعتداء بالضرب أو بإطلاق المستوطنين لتنفيذ جرائم يومية بحقهم، وبحق عمالنا الذين يخرجون من قطاع غزة للبحث عن لقمة عيشهم بالداخل المحتل لإعالة اسرهم في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً الجريمة الأكبر التي تمارس أمام صمت العالم المريب.وطالبت الجبهة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والانسانية بالتدخل لوقف سياسة القتل التي تمارس من جنود الاحتلال على أبناء شعبنا وكأنها أصبحت تدريبات يومية، ومنظمة العمل الدولية بالتدخل لإلزام الاحتلال باحترام قوانين العمل، ووقف انتهاكاته المستمرة بحق العمال الفلسطينيين، وتدويل قضية العمال وفضح ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق العمال.وتوجهت الجبهة بعظيم التحية إلى روح الشهيد أحمد عياد، والى أرواح كافة شهداء شعبنا وحركتنا العمالية والنقابية، متوجهة بأصدق مشاعر المواساة والعزاء لذويه ولمحبيه، مؤكدة على مواصلة النضال الوطني حتى تحقيق الأهداف الوطنية كاملة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.