اللجنة الوطنية تصدر العدد الثاني من مجلة "بصمات"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم العدد الثاني من مجلة "بصمات"، وهي مجلة ربعية تُعنى بالمجالاتالتربوية والثقافية والعلمية.وتركّز المجلة في هذا العدد على الجهود الفلسطينية في مواجهة تهويد المناهج التعليمية، ودعم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) للموقف الفلسطيني بشأن مناهج التعليم، لا سيّما في ظل الحملة الإسرائيلية التحريضية والحرب الممنهجة ضد المناهج والرواية الفلسطينية.كما احتوت المجلة على عدة أبواب وموضوعات، حيث ضمّت مجهودات اللجنة الوطنية من أجل القدس، وأفردت موضوعاً عن الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وموضوعات أخرى حول مشاركة دولة فلسطين في المؤتمر العالمي للتعليم العالي 2022، وآلية إدماج التعلم البيئي داخل منظومة التعليم، ودور اللجنة الوطنية في تفعيل الأندية المنتسبة لـ (يونسكو) وإسهاماتها في دعم الشباب وتمكينهم، والجهود التنسيقية مع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة لتعزيز الحضور الفلسطيني في المنظماتالمتخصصة، وإنجاز فلسطين الجديد بحصولها على كرسي (يونسكو) لعلم البيانات، وتعريف بسجل اليونسكو لذاكرة العالم، ومراكز البحث العلمي في فلسطين.وأكدت اللجنة على مواصلتها إنتاج الإصدارات بكافة أشكالها وذلك لمواكبة القضايا التربوية والثقافية والعلمية، وتشجيع العلم والتعلّم والمعرفة بين أبناء شعبنا.وفيما يلي رابط تحميل المجلة: