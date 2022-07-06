غزة: المحكمة العسكرية تمهل متهماً من سكان المغراقة عشرة أيام لتسليم نفسه

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم علاء محمود جبريل فرج الله، هوية رقم (901456277)، سكان المغراقة، عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 06/07/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.وشددت المحكمة، أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة