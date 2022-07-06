الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية

خاص دنيا الوطن - سندس الخطيبأكد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف دفعة مالية بقيمة 400 شيكل، للأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، قبل عيد الأضحى المبارك، في اليوم الذي تقرره وزارة المالية.وأفاد المدهون في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، بأن كل الأسر التى تستفيد من مخصصات الشؤون ستحصل على الدفعة المالية، باستثناء الفئة التي ستصلهم رسائل لإستلام دفعة نقدية بقيمة 700 شيكل والبالغ عددهم 1625 أسرة.وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية ستستأنف العمل في شهر آب/ أغسطس بتوزيع مخصصات الشؤون بنفس الدفع السابقة ونفس الألية (كل ثلاثة شهور)، وذلك حسب توفر الأموال.وبيّن المدهون، أن الوزارة "ستستمر بتقديم خدماتها للأسر المدرجة على برامجها، حيث سيتم تقديم مساعدة مالية لـ 1160 أسرة، وتوزيعها من خلال خدمة (البال باي)، وتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي، وترميم منازل للأسر التى تضررت من العدوان الإسرائيلي". لافتًا إلى أن "هناك استجابة شراكة مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية التي ستعمل على تغطية كثير من التدخلات لصالح الأسر المدرجة على برامجها".