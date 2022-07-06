حماس: لا سبيل أمامنا إلا تفجير انتفاضة شاملة وثورة ممتدة





وحذر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الكل الفلسطيني من "خطورة المخطط الصهيوني الذي يستهدف تحطيم مختلف مصادر قوتنا، واغتيال وجودنا المادي والمعنوي في الضفة والقدس".



وشدد البرغوثي على أنه "لا سبيل أمامنا إلا تفجير انتفاضة شاملة وثورة ممتدة، تعيد تركيب المشهد بما يضمن زوال الاستيطان، وطرد الاحتلال، وحماية الأرض والإنسان".

رام الله - دنيا الوطنقال جاسر البرغوثي مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس، بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن تواصل جرائم الاحتلال وآخرها استشهاد الشاب رفيق غنام، يقرع جرس الإنذار.