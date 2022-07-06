حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدعو لوضع خطة وطنية شاملة بمواجهة الاحتلال وجرائمه

رام الله - دنيا الوطندعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية لتوظيف كل الإمكانيات والطاقات، للقوى والأحزاب الفلسطينية ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني، من أجل وضع خطة وطنية شاملة في مواجهة هجمة الاحتلال الشرسة والاجرامية بحق شعبنا وقضيتنا وتصاعد عمليات القتل والاعدام الميداني بحق أبنائنا، إضافة لزيادة وتيرة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وعمليات الهدم التي تتواصل في الأرض المحتلة وآخرها ما شرعت به قوات الاحتلال صباح اليوم في البلدة القديمة بمدينة الخليل بعمليات هدم في محيط سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة".وقالت الدائرة، اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها، أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني: "فجعنا هذا الصباح باستشهاد الشاب رفيق غنام (20 عاما) عبر إعدامه ميدانيا من قبل قوات الاحتلال، وهو يقف أمام منزله في بلدة جبع جنوب جنين، وقيامها باعتقاله بعد اصابته ومنع اسعافه وتركه ينزف حتى استشهد".وأضاف التميمي "نظرا لتواطؤ المجتمع الدولي وهيئاته مع الاحتلال وجرائمه، فإننا نرى انه بات من الضروري وضع خطة وطنية شاملة لأحزاب وقوى ومؤسسات الشعب الفلسطيني، في مواجهة إجرام الاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها بحقنا، تستند الى الحق في الدفاع عن النفس بكل الطرق والوسائل المتاحة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال".ودعا التميمي "الى وضع حد لحالة الانقسام ووضع الخلافات الداخلية جانبا لأن الصراع الحقيقي هو مع الاحتلال والمعادلة التي تحكم هذا الصراع هي "نكون أو لا نكون".