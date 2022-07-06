بالأسماء.. هيئة الأسرى تنشر أسماء أسرى اُعتدي ونُكل بهم خلال اعتقالهم

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون أثناء اعتقالهم من منازلهم، للضرب المبرح، ولحملات القمع الوحشية على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يعيثون في المنازل الخراب، والتدمير، ويبثون الرعب في قلوب الصغار، ولا يراعون ابدا وجود كبار السن والمرضى منهم .وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا تكتفي فقط باستخدام العنف اثناء عملية الاعتقال بل تمارس التحقيق القاسي بحق المعتقلين، وتخضعهم لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي أثناء وجودهم في مراكز التوقيف، والتحقيق الإسرائيلية.وذكرت الهيئة على لسان المحامية جاكلين الفرارجة بأن كل من الأسرى التالية اسمائهم تعرضوا أثناء اعتقالهم من منازلهم الى سياسة الضرب، والتنكيل بهم، والتحقيق القاسي في مركز توقيف وتحقيق عتصيون:1- معالي عيسى محمد معالي /مخيم الدهيشة / بيت لحم2- محمد كريم مصطفى الأطرش / مخيم الدهيشة / بيت لحم3- مالك هاشم راشد الأطرش /الخليل4- إبراهيم شريف محمد محمد / رام الله التحتا5- مهند فراس سالم جرادات / رام الله التحتا6- حمزة معن عبد الحافظ دار عايش /كفر مالك / رام الله7- طارق هاشم ناصر الصوص /ابو شخيدم / رام الله8- عمر ابو دية /مخيم عقبة جبر / أريحا9- عبد الرحمن محمود محمد رشيد /يطا / الخليل10- جمعة عوض جمعة دخل الله /سلواد / رام الله11- محمود علي عبد احمد حامد / سلواد / رام الله12- اسماعيل راتب احمد حامد / سلواد / رام الله13- شاكر عبد الوهاب شاكر حمامرة /حوسان / بيت لحم14- عبد الله محمد ناجي مصطفى برقان /الخليل15- علي ماجد عبد السلام العجلوني /الخليل16- سلمان سالم قاسم عبد الرحمن17- محمود محمد صالح محمد18- جبر ربحي جبر البدوي /مخيم العروب / الخليل19- حسان ادم سالم اخليل /بيت امر / الخليل20- طه حامد درويش21- جهاد عيسى محمد معالي / مخيم الدهيشة / بيت لحم