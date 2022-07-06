بالأسماء.. هيئة الأسرى تنشر أسماء أسرى اُعتدي ونُكل بهم خلال اعتقالهم
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون أثناء اعتقالهم من منازلهم، للضرب المبرح، ولحملات القمع الوحشية على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يعيثون في المنازل الخراب، والتدمير، ويبثون الرعب في قلوب الصغار، ولا يراعون ابدا وجود كبار السن والمرضى منهم .
وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا تكتفي فقط باستخدام العنف اثناء عملية الاعتقال بل تمارس التحقيق القاسي بحق المعتقلين، وتخضعهم لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي أثناء وجودهم في مراكز التوقيف، والتحقيق الإسرائيلية.
وذكرت الهيئة على لسان المحامية جاكلين الفرارجة بأن كل من الأسرى التالية اسمائهم تعرضوا أثناء اعتقالهم من منازلهم الى سياسة الضرب، والتنكيل بهم، والتحقيق القاسي في مركز توقيف وتحقيق عتصيون:
1- معالي عيسى محمد معالي /مخيم الدهيشة / بيت لحم
2- محمد كريم مصطفى الأطرش / مخيم الدهيشة / بيت لحم
3- مالك هاشم راشد الأطرش /الخليل
4- إبراهيم شريف محمد محمد / رام الله التحتا
5- مهند فراس سالم جرادات / رام الله التحتا
6- حمزة معن عبد الحافظ دار عايش /كفر مالك / رام الله
7- طارق هاشم ناصر الصوص /ابو شخيدم / رام الله
8- عمر ابو دية /مخيم عقبة جبر / أريحا
9- عبد الرحمن محمود محمد رشيد /يطا / الخليل
10- جمعة عوض جمعة دخل الله /سلواد / رام الله
11- محمود علي عبد احمد حامد / سلواد / رام الله
12- اسماعيل راتب احمد حامد / سلواد / رام الله
13- شاكر عبد الوهاب شاكر حمامرة /حوسان / بيت لحم
14- عبد الله محمد ناجي مصطفى برقان /الخليل
15- علي ماجد عبد السلام العجلوني /الخليل
16- سلمان سالم قاسم عبد الرحمن
17- محمود محمد صالح محمد
18- جبر ربحي جبر البدوي /مخيم العروب / الخليل
19- حسان ادم سالم اخليل /بيت امر / الخليل
20- طه حامد درويش
21- جهاد عيسى محمد معالي / مخيم الدهيشة / بيت لحم
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