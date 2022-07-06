وفاة شاب متأثراً بجراحه بحادث سير في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم شاب يبلغ من العمر (23 عاماً)، متأثراً بجراحه إثر حادث سير وقع في مدينة قلقيلية قبل عدة أيام.وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأنه تم نقل الشاب إلى مستشفيات الداخل الفلسطيني لصعوبة حالته الصحية جراء تعرضه لحادث سير وقع بين دراجتين نارية وكهربائية وصباح اليوم أعلن الأطباء عن وفاته .وأضاف ارزيقات، بأنه تم إبلاغ النيابة العامة بالوفاة كما أن خبراء حوادث السير في شرطة المرور باشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته في حينه.