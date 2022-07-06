"الإحصاء" يصدر بياناً حول طلبة التوجيهي ومجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل

رام الله - دنيا الوطنأصدر جهاز الإحصاء المركزي، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا خاصا بالطلبة الذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2021/2022، تحت عنوان: "مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد 20-29 سنة" لعام 2021.وبين "الإحصاء"، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تخصص الأعمال والإدارة سجل في العام 2021 أعلى نسبة من بين التخصصات التي درسها الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس، مع العلم أن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال والإدارة كانت الأعلى من بين التخصصات الأخرى للأفراد في نفس الفئة العمرية خلال العقد الماضي.في حين سجّل تخصص الرفاه أعلى معدل بطالة بين الأفراد في الفئة العمرية نفسها الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2021.وفيما يلي أبرز المعطيات التي وردت في البيان:فجوة واضحة بين الإناث والذكور في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسةسجل أعلى معدل بطالة بين الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصصي التعليم واللغات بنسبة 55% لكل منها، في حين سجل أعلى معدل بطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصصي الرفاه وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بنسبة 78% لكل منها.ولا يزال معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس مرتفعاً، إذ بلغ هذا المعدل 53% في العام 2021، بواقع 35% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة. في حين كان هذا المعدل حوالي 54% في العام 2020 على المستوى الوطني.فجوة واضحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسةسجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2021 في قطاع غزة في تخصص الرفاه بنسبة 88%، تلاه تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 86%.في حين سجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2021 في الضفة الغربية في تخصص العلوم الفيزيائية بنسبة 60%، تلاه تخصص الرفاه بنسبة 50%.يحتاج الخريجون من 11 إلى 21 شهراً للحصول على أول فرصة عملفي العام 2021، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص القانون بمعدل 21 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الرياضيات والإحصاء بمعدل 11 شهراً.وبلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة 87,222 في العام الدراسي 2021/2022، فيما بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 41,137 خريج وخريجة في العام الدراسي 2020/2019. ويستوعب السوق المحلي سنوياً بمعدل 9000 فرصة عمل للأفراد الخريجين.