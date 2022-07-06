شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى في سجن النقب يعيشون أوضاعاً صحية صعبة

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى في سجن النقب يعيشون أوضاعاً صحية صعبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء في بياناً لها ونقلاً عن محاميها فادي عبيدات، عن الحالة الصحية لثلاثة أسرى يقبعون في سجن النقب ويواجهون أوضاعاً صحية صعبة، وذلك إثر استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.

وأوضحت الهيئة ما يعانيه الأسير حسام الديك (36 عاماً) من بلدة كفر الديك- سلفيت، والذي اعتقل بتاريخ 2.2.2021، وقالت أنه يشتكي من التهابات حادة في القولون والامعاء، ونزيف مستمر وذلك منذ تاريخ اعتقاله، وبينت الهيئة أن سلطات الاحتلال تستمر في وعودها الكاذبة بحق الأسرى حيث كان من المقرر أن يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للأسير إضافة إلى عملية المنظار، ولكن حتى اللحظة ما زالت تماطل ولم تجرِ له أية فحوصات، بل تكتفي بإعطائه الجرعات العالية من الكورتيزون الذي يسبب أعراضاً جانبية خطيرة، علماً أن الأسير توقف عن أخذها بعد 3 شهور نتيجة لتلك الأعراض.

وذكرت الهيئة أن الأسير الديك كان قد أُجري له عملية دسك للظهر قبل اعتقاله، وتعرض خلال الاعتقال وأثناء قمع قوات الاحتلال لأسرى سجن نفحة لضربة قوية في مكان إجراء العملية، الأمر الذي سبب له آلامٍ حادة وانتفاخٍ في المنطقة، وأصبح اليوم يشتكي من صعوبة في الحركة والجلوس وعدم المقدرة على النوم، ورغم كل ذلك رفضت إدارة السجون في إجراء فحص الأشعة السينية اللازمة للأسير.

وتابعت الهيئة فيما يخص الأسير عادل سروجي (29 عاماً) من مدينة طولكرم، والمعتقل منذ تاريخ 9.2.2020 والمحكوم لمدة 4 سنوات، والذي كان قد أصيب في ورم حميد في المعدة وأجريت له عملية لاستئصاله، بأن إدارة السجون تمارس بحقه سياسة السرية الطبية وتحرمه من معرفة طبيعة المرض الذي يعانيه، وما زالت ترفض اعطائه نتيجة فحوصاته التي أجريت له حين عمليته، وذكرت الهيئة أن الأسير متخوف من إجراء أي عمليات أخرى، لأنه في المرة الأولى أجري له عملية الاستئصال بعدما أجبروا الأسير على أن يوقع على أوراق دون أن يخبروه عن طبيعة العملية، ويشتكي الأسير سروجي الآن من آلام حادة في المعدة ومشاكل في الأمعاء ولا يقدر على تناول الطعام بشكل طبيعي.

كما وأشارت الهيئة الى أن الأسير رائد الرطروط (37 عاماً) من مدينة نابلس، يشتكي من مشاكل بالأسنان، حيث تساقطت أسنانه نتيجة التهابات في اللثة وفقد كافة أسنانه وطواحينه باستثناء الأسنان الامامية، ولفتت أن إدارة السجون لا تقدم للأسير رطروط أي علاج وتلجأ دوماً الى خلع أسنانه، الأمر الذي جعل الأسير يعاني من صعوبة في تناول الطعام والتهابات مستمرة في اللثة، يذكر أن الأسير رطروط معتقل منذ عام 2008 ومحكوم بالسجن لمدة 27 عام.

 وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرارها بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى وبالأخص المرضى منهم.

أخبار ذات صلة

غزة: الشرطة تحقق مع قاصر اعتدى على طفل بآلة حادة بمنطقة &#34;التوام&#34;

غزة: الشرطة تحقق مع قاصر اعتدى على طفل بآلة حادة بمنطقة "التوام"

لقاء الرئيس عباس هنية.. هل سيحرّك المياه الراكدة في ملف المصالحة؟

لقاء الرئيس عباس هنية.. هل سيحرّك المياه الراكدة في ملف المصالحة؟

وفاة شاب متأثراً بجراحه بحادث سير في قلقيلية

وفاة شاب متأثراً بجراحه بحادث سير في قلقيلية

&#34;الإحصاء&#34; يصدر بياناً حول طلبة التوجيهي ومجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل

"الإحصاء" يصدر بياناً حول طلبة التوجيهي ومجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل

غزة: الإعلان عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم

غزة: الإعلان عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم

&#34;المرور&#34;: ستة حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة

"المرور": ستة حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر إبريل

&#34;التنمية&#34;: تعلن موعد صرف مخصصات الأسر الفقيرة

"التنمية": تعلن موعد صرف مخصصات الأسر الفقيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة شاب متأثراً بجراحه بحادث سير في قلقيلية

وفاة شاب متأثراً بجراحه بحادث سير في قلقيلية

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال العشرات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال العشرات في الضفة الغربية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى أول أيام عيد الأضحى

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى أول أيام عيد الأضحى

القدس: مواجهات مع الاحتلال في حي بطن الهوى بسلوان

القدس: مواجهات مع الاحتلال في حي بطن الهوى بسلوان

شاهد: الرئيس عباس يلتقي هنية في الجزائر

شاهد: الرئيس عباس يلتقي هنية في الجزائر

الخارجية الأمريكية: الرصاصة التي قتلت &#34;أبو عاقلة&#34; خرجت من مواقع إسرائيلية

الخارجية الأمريكية: الرصاصة التي قتلت "أبو عاقلة" خرجت من مواقع إسرائيلية

منوعات

ظهرت بإطلالة غريبة..هل حلقت ياسمين صبري شعرها؟

ظهرت بإطلالة غريبة..هل حلقت ياسمين صبري شعرها؟

شاهد: السعودية مروج الرحيلي قبل وبعد تجميل الأنف

شاهد: السعودية مروج الرحيلي قبل وبعد تجميل الأنف

فساد وتزوير..فضيحة تضرب نقابة المهن الموسيقية في مصر

فساد وتزوير..فضيحة تضرب نقابة المهن الموسيقية في مصر

شاهد: لقطات مثيرة من أغنية نانسي عجرم الجديدة مع الدي جي العالمي مارشميلو

شاهد: لقطات مثيرة من أغنية نانسي عجرم الجديدة مع الدي جي العالمي مارشميلو

كاد أن يفقد حياته..تطورات الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير

كاد أن يفقد حياته..تطورات الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير

أجرى عملية قلب مفتوح..تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن توتا

أجرى عملية قلب مفتوح..تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن توتا

شروط غريبة لحضور حفلات الفنانين في عيد الأضحى..وهذه أبرزها

شروط غريبة لحضور حفلات الفنانين في عيد الأضحى..وهذه أبرزها

شاهد: أروى تشارك في تحدٍ خطير وتقوم بهذه الحركة الجريئة

شاهد: أروى تشارك في تحدٍ خطير وتقوم بهذه الحركة الجريئة

نقابة المهن الموسيقية في مصر تفجّر هذه المفاجأة حول هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية في مصر تفجّر هذه المفاجأة حول هاني شاكر

بعد غياب..حورية فرغلي تثير الجدل بما قررت فعله

بعد غياب..حورية فرغلي تثير الجدل بما قررت فعله

عربي

السودان.. &#34;الحرية والتغيير&#34; ترفض بيان البرهان

السودان.. "الحرية والتغيير" ترفض بيان البرهان

المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي

المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي

منسق الحوار الوطني بمصر: لا مساس بالدستور ولا مشاركة للإخوان

منسق الحوار الوطني بمصر: لا مساس بالدستور ولا مشاركة للإخوان

تونس: الإعلان عن تجميد أموال الغنوشي ابنه وصهره

تونس: الإعلان عن تجميد أموال الغنوشي ابنه وصهره