كوريا الشمالية تعلق على إطلاق كوريا الجنوبية مركبة "نوري" الفضائية



وبحسب ما نقل موقع (روسيا اليوم) عن وكالة (يونهاب)، فإن "صدى الوحدة"، إحدى وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، قالت في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان "حالة نموذجية بحتة تعكس ستر عيوب النفس وتضخيم عيوب الآخرين"، عند وصف تطوير كوريا الشمالية الفضائي بالاستفزازات والتهديدات التي تستحق للعقوبات.





وأضافت :"مهما شرحنا مرارا بأنها لأغراض سلمية، بينما يدعي الجنوبيون أن تطويرهم لصواريخ طويلة المدى يتم لأغراض سلمية على الرغم من أنه يهدف إلى عسكرة الفضاء".



وفي مقالها، سلطت "صدى الوحدة" الضوء على أن "السلطات الكورية الجنوبية تدعي أن تطوير مركبة نوري ليس له أغراض عسكرية، بالرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت بنه يهدف إلى تطوير الصواريخ طويلة المدى في نهاية المطاف"، في أول تعليق من وسائل الإعلام الكورية الشمالية على الاختبار الثاني لاطلاق مركبة "نوري" الفضائية بنجاح يوم 21 يونيو الماضي، وفق ما ذكرت "يونهاب".



تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية اعتبرت أن "سماح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لكوريا الجنوبية باستيراد الأسلحة الحديثة والتطوير الفضائي، مع حرمان بيونغ يانغ من حقها في تطوير الصواريخ الباليستية يعد ازدواجية معايير".



رام الله - دنيا الوطنانتقد إعلام كوريا الشمالية الإشادة بنجاح كوريا الجنوبية في التجربة الثانية لإطلاق مركبة نوري الفضائية الكورية الجنوبية الشهر الماضي، واصفة إياها بـ"ازدواجية المعايير".