الدفاع الروسي: فتح ممرين إنسانيين من ميناء ماريوبول على مدار الساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، عن فتح ممرين إنسانيين للسفن في بحر آزوف من ميناء ماريوبول الأوكراني، على مدار الساعة.وقالت الوزارة في بيان لها إنه"تم تهيئة الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن في بحر آزوف على مدار الساعة للخروج من ميناء ماريوبول بطول 115 ميلا عرض ميلين باتجاه البحر الأسود".وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أضافت أنه تم فتح ممر آخر يبلغ طوله 139 ميلا وعرضه 3 أميال في البحر الأسود، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.وفي مايو / أيار الفائت، أعلن الجيش الروسي سيطرة قواته بالكامل على مدينة ماريوبول ومينائها الاستراتيجي المطل على البحر الأسود في أوكرانيا، بعد نحو 3 أشهر من الحصار واستسلام جميع الجنود والمسلحين الذين كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال.وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.