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وفاة الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو

وفاة الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو
الأمين العام لمنظمة &#34;أوبك&#34; محمد باركيندو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري اليوم الأربعاء عن وفاة الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو.

وكتب كياري عبر "تويتر"صباح اليوم: "لقد فقدنا الدكتور محمد سانوسي باركيندو المحترم.. توفي في حوالي الساعة 11 مساء أمس الخامس من يوليو".

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد أضاف "لا شك أن هذه خسارة كبيرة لعائلته، ولمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ولبلدنا نيجيريا، ولأوبك ومجتمع الطاقة العالمي".

وغيب الموت باركيندو عن عمر ناهز 63 عاما، ولم يكشف عن سبب وفاته الذي جاء قبل أسابيع قليلة من موعد انتهاء ولايته كأمين عام لـ"أوبك" في 31 يوليو الحالي.

وتولى بركيندو منصب الأمين العام لمنظمة أوبك منذ عام 2016، وقبل ذلك كان محافظ نيجيريا في المنظمة خلال الفترة بين 2009 و2010.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اختارت في يناير الماضي، الكويتي هيثم الغيص ليصبح أمين عام المنظمة، خلفاً للنيجيري محمد باركيندو، على أن يتولى مهام من منصبه في أول أغسطس.

والغيص من المخضرمين في مؤسسة البترول الكويتية، وشغل في السابق منصب محافظ الكويت بالمنظمة من 2017 حتى يونيو 2021، ويشغل في الوقت الحالي منصب نائب العضو المنتدب للتسويق الدولي بمؤسسة البترول الكويتية.

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