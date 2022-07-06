دولي

في طريقها إلى القمر ناسا تفقد الاتصال بمركبة " كابستون "

في طريقها إلى القمر ناسا تفقد الاتصال بمركبة " كابستون "
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الاربعاء، أنها فقدت الاتصال بمركبة فضائية بقيمة 32.7 مليون دولار، كانت متجهة إلى القمر، لاختبار مدار قمري غير متوازن، لكن مهندسي الوكالة يأملون أن يتمكنوا من حل المشكلة.

وبعد اتصال ناجح وآخر جزئي الإثنين الماضي، قالت وكالة الفضاء إنها "لم تعد قادرة على الاتصال بالمركبة الفضائية المسماة كابستون".

وبحسب ما نقل موقع (العين) فقد قالت المتحدثة باسم ناسا سارة فرايزر يوم الثلاثاء، "إن المهندسين يحاولون العثور على سبب انقطاع الاتصالات وهم متفائلون بقدرتهم على إصلاحه".

وأضافت فرايزر أن المركبة الفضائية، التي انطلقت من نيوزيلندا في 28 يونيو، أمضت ما يقرب من أسبوع في مدار حول الأرض وتم إطلاقها بنجاح في طريقها إلى القمر، عندما انقطع الاتصال.

والقمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 55 رطلاً هو حجم فرن الميكروويف وسيكون أول مركبة فضائية لتجربة هذا المدار البيضاوي، قبل انطلاق رحلة لرواد الفضاء تتجه إلى سطح القمر.

ويوازن المدار بين جاذبية الأرض والقمر، وبالتالي يتطلب القليل من المناورة والوقود ، حتى يسمح للمركبة الفضائية بالبقاء على اتصال دائم بالأرض.

أخبار ذات صلة

وفاة الأمين العام لـ&#34;أوبك&#34; محمد باركيندو

وفاة الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو

اندلاع حرائق في إحدى غابات أنطاليا التركية

اندلاع حرائق في إحدى غابات أنطاليا التركية

(يونسيف) تدعو لإغاثة المتضررين من الفيضانات الأخيرة ببنغلادش

(يونسيف) تدعو لإغاثة المتضررين من الفيضانات الأخيرة ببنغلادش

الصحة الفرنسية: تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة الفرنسية: تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

ماكرون يدعو لتجنب أي عمل يضعف المحادثات حول الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل

ماكرون يدعو لتجنب أي عمل يضعف المحادثات حول الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل

إيران تضيف مطالب جديدة في المحادثات النووية

إيران تضيف مطالب جديدة في المحادثات النووية

منظمة الصحة العالمية تعلن أكثر من 5 آلاف إصابة بجدري القردة في العالم

منظمة الصحة العالمية تعلن أكثر من 5 آلاف إصابة بجدري القردة في العالم

ارتفاع عدد مرضى (كورونا) بحالة خطيرة في إسرائيل

ارتفاع عدد مرضى (كورونا) بحالة خطيرة في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

القدس: مواجهات مع الاحتلال في حي بطن الهوى بسلوان

القدس: مواجهات مع الاحتلال في حي بطن الهوى بسلوان

شاهد: الرئيس عباس يلتقي هنية في الجزائر

شاهد: الرئيس عباس يلتقي هنية في الجزائر

الخارجية الأمريكية: الرصاصة التي قتلت &#34;أبو عاقلة&#34; خرجت من مواقع إسرائيلية

الخارجية الأمريكية: الرصاصة التي قتلت "أبو عاقلة" خرجت من مواقع إسرائيلية

فتوح: استعادة ثقة شعبنا بالمجتمع الدولي تستوجب وقف ازدواجية المعايير

فتوح: استعادة ثقة شعبنا بالمجتمع الدولي تستوجب وقف ازدواجية المعايير

طالع تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره الجزائري

طالع تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره الجزائري

بحرية الاحتلال تفتح نيرانها صوب الصيادين جنوب قطاع غزة

بحرية الاحتلال تفتح نيرانها صوب الصيادين جنوب قطاع غزة

لابيد: لا أستبعد عقد لقاء مع أبو مازن

لابيد: لا أستبعد عقد لقاء مع أبو مازن

منوعات

أجرى عملية قلب مفتوح..تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن توتا

أجرى عملية قلب مفتوح..تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن توتا

شروط غريبة لحضور حفلات الفنانين في عيد الأضحى..وهذه أبرزها

شروط غريبة لحضور حفلات الفنانين في عيد الأضحى..وهذه أبرزها

شاهد: أروى تشارك في تحدٍ خطير وتقوم بهذه الحركة الجريئة

شاهد: أروى تشارك في تحدٍ خطير وتقوم بهذه الحركة الجريئة

نقابة المهن الموسيقية في مصر تفجّر هذه المفاجأة حول هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية في مصر تفجّر هذه المفاجأة حول هاني شاكر

بعد غياب..حورية فرغلي تثير الجدل بما قررت فعله

بعد غياب..حورية فرغلي تثير الجدل بما قررت فعله

لقاء سري بين آمبر هيرد وجوني ديب..ومفاجأة غير متوقعة

لقاء سري بين آمبر هيرد وجوني ديب..ومفاجأة غير متوقعة

بالفيديو: مشاهد مسربة من فيلم &#34;الهيبة&#34;..وتيم حسن بطل أكشن بامتياز

بالفيديو: مشاهد مسربة من فيلم "الهيبة"..وتيم حسن بطل أكشن بامتياز

بعد وفاة شقيقها..عبير صبري تُفصِح عن سبب عدم إقامة عزاء

بعد وفاة شقيقها..عبير صبري تُفصِح عن سبب عدم إقامة عزاء

بعد حذف ديانا حداد جميع صورها على إنستغرام..ما قاله مدير أعمالها صادم

بعد حذف ديانا حداد جميع صورها على إنستغرام..ما قاله مدير أعمالها صادم

الحرب تشتعل بين شاكيرا وبيكيه..وهذا ما سيحصل

الحرب تشتعل بين شاكيرا وبيكيه..وهذا ما سيحصل

عربي

المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي

المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي

منسق الحوار الوطني بمصر: لا مساس بالدستور ولا مشاركة للإخوان

منسق الحوار الوطني بمصر: لا مساس بالدستور ولا مشاركة للإخوان

المغرب: إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد في تطوان

المغرب: إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد في تطوان

لجنة أطباء السودان: 11 جريحا في فض اعتصام معارض للعسكر بالخرطوم

لجنة أطباء السودان: 11 جريحا في فض اعتصام معارض للعسكر بالخرطوم