في طريقها إلى القمر ناسا تفقد الاتصال بمركبة " كابستون "

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الاربعاء، أنها فقدت الاتصال بمركبة فضائية بقيمة 32.7 مليون دولار، كانت متجهة إلى القمر، لاختبار مدار قمري غير متوازن، لكن مهندسي الوكالة يأملون أن يتمكنوا من حل المشكلة.وبعد اتصال ناجح وآخر جزئي الإثنين الماضي، قالت وكالة الفضاء إنها "لم تعد قادرة على الاتصال بالمركبة الفضائية المسماة كابستون".وبحسب ما نقل موقع (العين) فقد قالت المتحدثة باسم ناسا سارة فرايزر يوم الثلاثاء، "إن المهندسين يحاولون العثور على سبب انقطاع الاتصالات وهم متفائلون بقدرتهم على إصلاحه".وأضافت فرايزر أن المركبة الفضائية، التي انطلقت من نيوزيلندا في 28 يونيو، أمضت ما يقرب من أسبوع في مدار حول الأرض وتم إطلاقها بنجاح في طريقها إلى القمر، عندما انقطع الاتصال.والقمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 55 رطلاً هو حجم فرن الميكروويف وسيكون أول مركبة فضائية لتجربة هذا المدار البيضاوي، قبل انطلاق رحلة لرواد الفضاء تتجه إلى سطح القمر.ويوازن المدار بين جاذبية الأرض والقمر، وبالتالي يتطلب القليل من المناورة والوقود ، حتى يسمح للمركبة الفضائية بالبقاء على اتصال دائم بالأرض.