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المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي

المجلس الرئاسي الليبي يعلن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، يوم الثلاثاء، خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد تنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إنه "استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس عدداً من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فإن المجلس لم ينشر تفاصيل واسعة حول الخطة، لكنه أكد أنها تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني.

وتم تكليف عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، وفقا لفرانس برس، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً.

 وتأتي مبادرة المجلس الرئاسي، بعد مطالبات شعبية ومن قبل بعض الأحزاب السياسية في ليبيا، على ضرورة تدخل المجلس في حل الأزمة السياسية والدفع بفرصة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ويتألف المجلس الرئاسي في ليبيا من رئيس ونائبين وتم اختياره من قبل ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير 2021 إلى جانب حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

 في غضون ذلك، انتهت جولتان من المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة في القاهرة وجنيف الشهر الماضي، لمحاولة حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتنافسة ووضع إطار دستوري للعملية الانتخابية المقبلة.

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