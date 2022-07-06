صور وفيديو:لقاء الرئيس عباس هنية يشهد غياب الحية رغم تواجده ضمن وفد حماس بالجزائر









كما وصل وفد من الحركة برئاسة هنية، إلى الجزائر، مساء الأحد، للمشاركة في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر، تلبية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون.

ونشر القيادي البارز في الحركة، سامي أبو زهري، صورة تجمعه بالحية، عبر حسابه على (تويتر)، وغرد قائلاً: "قبيل انطلاق العرض العسكري لاحتفالات ذكرى استقلال الجزائر". ووصل الرئيس عباس، إلى العاصمة الجزائرية، تلبية لدعوة نظيره، عبد المجيد تبون، لحضور احتفالات ذكرى استقلال الجزائر.





















يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه اللقاء الذي جمع الرئيس عباس مع هنية برعاية الرئيس تبون، غيابه، وفق ما وثقت الصور القادمة من هناك.





وتواجد في اللقاء ضمن وفد الرئاسة الفلسطينية، رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، اللواء ماجد فرج، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء، د. زياد أبو عمرو، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، السفير الفلسطيني لدى الجزائر، د. فايز أبو عيطة، بالإضافة إلى قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، د. محمود الهباش.





وحضر من جانب وفد حركة حماس، القيادي البارز في الحركة، د. سامي أبو زهري، وممثل الحركة في الجزائر، محمد عثمان.





وفيما يتعلق بتغطية وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية، الإعلام الخاص بحركة حماس، للقاء، لم تنشر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عبر صفحتها أي معلومات عن اللقاء، فيما وصف موقع حركة حماس الرسمي عبر الإنترنت، خلال تصريح مقتضب، اللقاء بـ "الأخوي".

يشار إلى أن الجزائر استضافت قبل عدة أشهر الفصائل الفلسطينية من أجل بحث إمكانية إجراء حوار وطني شامل، لكن دون جدوى.

ويشهد ملف المصالحة الفلسطينية، منذ أكثر من عام، جموداً كبيراً، حيث لم يلتق أي وفد من حركتي فتح وحماس ببعضهما البعض، منذ الحوار الوطني الذي عقد في القاهرة في نيسان/إبريل 2021، والذي سبق الانتخابات التي كانت من المقرر أن تجرى في في آيار/مايو من نفس العام.

























رام الله - دنيا الوطنشهد لقاء الرئيس محمود عباس، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أمس الثلاثاء، غياب عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، رغم تواجده ضمن وفد الحركة في الجزائر.