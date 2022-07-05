القدس: مواجهات مع الاحتلال في حي بطن الهوى بسلوان

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مساء الثلاثاء، بين قوات الاحتلال وأهالي حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.وأفادت مصادر مقدسية أن قوات كبيرة اقتحمت حي بطن الهوى، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين الذين تصدوا لاقتحام جنود الاحتلال.وتعمد جنود الاحتلال استهداف منازل المواطنين بقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال والنساء بالاختناق.كما شنت قوات الاحتلال عمليات تفتيش في الحي، تخللها اعتداءات على المواطنين.بالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات الاحتـلال الشاب المقدسي مجد كبها أثناء دخوله للمسجد الأقصى، علما أنه معتقل سابق ومبعد عن المسجد الأقصى وممنوع من السفر لأكثر من مرة.