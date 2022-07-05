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  • الرئيس محمود عباس يلتقي إسماعيل هنية في الجزائر بحضور عبد المجيد تبون

شؤون فلسطينية

لأول مرة منذ سنوات.. الرئيس عباس يلتقي هنية بالجزائر

لأول مرة منذ سنوات.. الرئيس عباس يلتقي هنية بالجزائر
لقاء يجمع عباس وهنية والرئيس الجزائري
رام الله - دنيا الوطن
التقى مساء يوم الثلاثاء، الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في دولة الجزائر، في لقاء يعتبر الأول منذ سنوات طويلة. 

هذا واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلًا من: عباس وهنية في لقاء وصف "بالأخوي" على هامش احتفالات ذكرى الاستقلال في الجزائر.

وقبل ساعات قليلة، عُقد اجتماع بين الرئيس عباس، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وأطلع عباس نظيره تبون على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق شعبنا، والتي تقوض فرص السلام وحل الدولتين.

كما بحث الرئيس مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


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