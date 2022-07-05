الخارجية الأمريكية: الرصاصة التي قتلت "أبو عاقلة" خرجت من مواقع إسرائيلية









وأكملت: "نريد أن تتم عملية المحاسبة بمقتل أبو عاقلة لضمان عدم تكرار مقتل صحفيين بمناطق الصراع"، مؤكدة مواصلتها العمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتعاون بالتحقيق وضمان محاسبة القتلة.

وأضافت الوزارة أن منسق الأمن الأمريكي منح صلاحية للاطلاع على التحقيقات الفلسطينية والإسرائيلية في مقتل أبو عاقلة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول تقريرها الخاص بشأن قضية الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة ونتائج فحوصات الرصاصة التي قتلتها.وقالت الوزارة: إن "الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة أطلقت من مواقع القوات الإسرائيلية"، مضيفة أنها كانت متضررة للغاية ولم يتمكن الخبراء من تحديد منشئهاوذكرت أن فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة تم من دون مشاركة إسرائيلية أو فلسطينية.