بحرية الاحتلال تفتح نيرانها صوب الصيادين جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنفتحت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.ووفق مصادر محلية، فإن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض البحر وأجبرتهم على المغادرة.وقال أحد الصيادين: إن "إطلاق النار على قوارب الصيادين واستهدافهم بشكل مباشر يكون بعد غروب الشمس، لأن هذا التوقيت هو الأنسب لعملية الصيد وبالتالي فإن الاحتلال يهدف إلى حرمان الصيادين من الصيد".وأكد أن الطرادات البحرية الإسرائيلية زادت خلال الأيام الماضية من وتيرة اعتداءاتها بحق الصيادين في بحر خانيونس ورفح.