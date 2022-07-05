لابيد: لا أستبعد عقد لقاء مع أبو مازن



ووفق القناة الـ (13) الإسرائيلية، فإن لابيد صرح بأنه لا يستبعد ذلك، لكن الأمر ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي.



والجدير بالذكر، أن الرئيس عباس وصل الجزائر أمس الاثنين، فيما وصل هنية مساء الأحد، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وللمشاركة في احتفالات "ثورة الجزائر".





في حين، تُقبل إسرائيل الفترة المقبلة على مرحلة جديدة من الانتخابات، عقب التصويت على قرار حل (كنيست) والتوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة.





رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحكومة الانتقالية يائير لابيد، مساء اليوم الثلاثاء، عن إمكانية عقد لقاء يجمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفترة المقبلة.