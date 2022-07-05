شؤون فلسطينية

"مدى" يعلق على التقرير الأمريكي بشأن قضية شيرين أبو عاقلة

"مدى" يعلق على التقرير الأمريكي بشأن قضية شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
قال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات "مدى": إن "موقف الإدارة الأمريكية وطفلها المدلل دولة الاحتلال تجاه قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة يستخف بعقول الناس والمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان"

وأضاف المركز: "كما ويمثل صفعة لكل الجهود الهادفة لوضع حد لإفلات المجرمين من العقاب، الذي كرست له الأمم المتحدة يوما دولياً في الثاني والعشرين من تشرين الأول/ نوفمبر من كل عام، بعد أن كانت الشبكة الدولية لحرية التعبير(آيفكس) قد كرست له يوم الثاني من نفس الشهر في مؤتمرها سنة 2011 قبل تبنيه من الأمم المتحدة".

وذكر أن التعويل على الموقف الأمريكي كان ضرباً من الأوهام بالرغم من أن أبو عاقلة تحمل الجنسية الأمريكية، فقد سبق أن قتلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية ولم تحرك أمريكا ساكنا، والاسوأ من ذلك هو تعليق الأوهام على لجان التحقيق الإسرائيلية.

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