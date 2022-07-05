دولي

(يونسيف) تدعو لإغاثة المتضررين من الفيضانات الأخيرة ببنغلادش

(يونسيف) تدعو لإغاثة المتضررين من الفيضانات الأخيرة ببنغلادش
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت بنغلادش الأيام الماضية فيضانات وصفت بأنها من أسوأ الكوارث المائية منذ 122 عامًا، ذهب ضحيتها عشرات القتلى وتركت خلفها دماراً مروعًا في محافظات سيلهيت وسونامجانج ونتراكونا.

ودعت منظمة يونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) المجتمع الدولي إلى المساعدة في إنقاذ حياة مئات آلاف الأطفال ممن فقدوا المأوى ويعيشون بلا غذاء ولا دواء ولا حتى مياه شرب، بعد أن أغرقت الفيضانات قرى بأكملها ودمّرت نحو 90 % من المراكز الصحية في مقاطعة سيلهيت وحدها.

وأشارت (يونيسيف) في تقديرات لها إلى أن ملايين ملايين شخص في بنغلاديش تشرّدوا أو تضرروا بسبب الفيضانات، منهم 1.6 مليون طفل.

وغمرت مياه الفيضانات نحو 46 % من الأراضي الزراعية في مقاطعة سيلهيت وحدها بحسب وزارة الزراعة البنغلاديشية، ما بين التاسع إلى 22 من حزيران/ يونيو الجاري، كما جرفت ما قيمته 15 مليون دولار من الثروة السمكية تسبب في تضرر 33
ألف شخص يعتمدون على الصيد وتجارته في المدينة.

تعمل مؤسسة الخير في إطار التدخل الإنساني العاجل لإغاثة المتضررين من الفيضانات في بنغلادش، وتعتبر المؤسسة الأولى التي تعمل على توزيع المساعدات الإغاثية و السلال الغذائية للمتضررين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية هناك.

أخبار ذات صلة

اندلاع حرائق في إحدى غابات أنطاليا التركية

اندلاع حرائق في إحدى غابات أنطاليا التركية

الصحة الفرنسية: تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة الفرنسية: تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

ماكرون يدعو لتجنب أي عمل يضعف المحادثات حول الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل

ماكرون يدعو لتجنب أي عمل يضعف المحادثات حول الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل

إيران تضيف مطالب جديدة في المحادثات النووية

إيران تضيف مطالب جديدة في المحادثات النووية

منظمة الصحة العالمية تعلن أكثر من 5 آلاف إصابة بجدري القردة في العالم

منظمة الصحة العالمية تعلن أكثر من 5 آلاف إصابة بجدري القردة في العالم

ارتفاع عدد مرضى (كورونا) بحالة خطيرة في إسرائيل

ارتفاع عدد مرضى (كورونا) بحالة خطيرة في إسرائيل

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في خمس مناطق لهذا السبب

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في خمس مناطق لهذا السبب

يُتهم فيه بتلقي هدايا.. بدء محاكمة نتنياهو في الملف المُلقب بـ &#34;1000&#34; اليوم

يُتهم فيه بتلقي هدايا.. بدء محاكمة نتنياهو في الملف المُلقب بـ "1000" اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تفتح نيرانها صوب الصيادين جنوب قطاع غزة

بحرية الاحتلال تفتح نيرانها صوب الصيادين جنوب قطاع غزة

&#34;مدى&#34; يعلق على التقرير الأمريكي بشأن قضية شيرين أبو عاقلة

"مدى" يعلق على التقرير الأمريكي بشأن قضية شيرين أبو عاقلة

الأورومتوسطي: فشل أمريكا في تحقيق العدالة للصحفية أبو عاقلة يستدعي تحقيقًا دوليًا مستقلًا

الأورومتوسطي: فشل أمريكا في تحقيق العدالة للصحفية أبو عاقلة يستدعي تحقيقًا دوليًا مستقلًا

حديد: إسرائيل تسرق فرص التنمية المستدامة

حديد: إسرائيل تسرق فرص التنمية المستدامة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من القدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من القدس

مدى: (44) انتهاكًا للحريات الإعلامية خلال حزيران أخطرها قتل الصحفية وراسنة

مدى: (44) انتهاكًا للحريات الإعلامية خلال حزيران أخطرها قتل الصحفية وراسنة

الديمقراطية تنعى شهيد لقمة العيش الشاب أحمد عياد

الديمقراطية تنعى شهيد لقمة العيش الشاب أحمد عياد

رمزي رباح يلتقي وفدًا من سكرتاريا اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل

رمزي رباح يلتقي وفدًا من سكرتاريا اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل

منوعات

أجرى عملية قلب مفتوح..تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن توتا

أجرى عملية قلب مفتوح..تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن توتا

شروط غريبة لحضور حفلات الفنانين في عيد الأضحى..وهذه أبرزها

شروط غريبة لحضور حفلات الفنانين في عيد الأضحى..وهذه أبرزها

شاهد: أروى تشارك في تحدٍ خطير وتقوم بهذه الحركة الجريئة

شاهد: أروى تشارك في تحدٍ خطير وتقوم بهذه الحركة الجريئة

نقابة المهن الموسيقية في مصر تفجّر هذه المفاجأة حول هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية في مصر تفجّر هذه المفاجأة حول هاني شاكر

بعد غياب..حورية فرغلي تثير الجدل بما قررت فعله

بعد غياب..حورية فرغلي تثير الجدل بما قررت فعله

لقاء سري بين آمبر هيرد وجوني ديب..ومفاجأة غير متوقعة

لقاء سري بين آمبر هيرد وجوني ديب..ومفاجأة غير متوقعة

بالفيديو: مشاهد مسربة من فيلم &#34;الهيبة&#34;..وتيم حسن بطل أكشن بامتياز

بالفيديو: مشاهد مسربة من فيلم "الهيبة"..وتيم حسن بطل أكشن بامتياز

بعد وفاة شقيقها..عبير صبري تُفصِح عن سبب عدم إقامة عزاء

بعد وفاة شقيقها..عبير صبري تُفصِح عن سبب عدم إقامة عزاء

بعد حذف ديانا حداد جميع صورها على إنستغرام..ما قاله مدير أعمالها صادم

بعد حذف ديانا حداد جميع صورها على إنستغرام..ما قاله مدير أعمالها صادم

الحرب تشتعل بين شاكيرا وبيكيه..وهذا ما سيحصل

الحرب تشتعل بين شاكيرا وبيكيه..وهذا ما سيحصل

عربي

المغرب: إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد في تطوان

المغرب: إصابة شخصين بانهيار سقف مسجد في تطوان

لجنة أطباء السودان: 11 جريحا في فض اعتصام معارض للعسكر بالخرطوم

لجنة أطباء السودان: 11 جريحا في فض اعتصام معارض للعسكر بالخرطوم

اليمن: قتلى ومصابون في انفجار متجر أسلحة

اليمن: قتلى ومصابون في انفجار متجر أسلحة

البرهان يؤكد على وحدة السودان ويحدد موعداً لحل مجلس السيادة

البرهان يؤكد على وحدة السودان ويحدد موعداً لحل مجلس السيادة