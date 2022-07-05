(يونسيف) تدعو لإغاثة المتضررين من الفيضانات الأخيرة ببنغلادش

رام الله - دنيا الوطنشهدت بنغلادش الأيام الماضية فيضانات وصفت بأنها من أسوأ الكوارث المائية منذ 122 عامًا، ذهب ضحيتها عشرات القتلى وتركت خلفها دماراً مروعًا في محافظات سيلهيت وسونامجانج ونتراكونا.ودعت منظمة يونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) المجتمع الدولي إلى المساعدة في إنقاذ حياة مئات آلاف الأطفال ممن فقدوا المأوى ويعيشون بلا غذاء ولا دواء ولا حتى مياه شرب، بعد أن أغرقت الفيضانات قرى بأكملها ودمّرت نحو 90 % من المراكز الصحية في مقاطعة سيلهيت وحدها.وأشارت (يونيسيف) في تقديرات لها إلى أن ملايين ملايين شخص في بنغلاديش تشرّدوا أو تضرروا بسبب الفيضانات، منهم 1.6 مليون طفل.وغمرت مياه الفيضانات نحو 46 % من الأراضي الزراعية في مقاطعة سيلهيت وحدها بحسب وزارة الزراعة البنغلاديشية، ما بين التاسع إلى 22 من حزيران/ يونيو الجاري، كما جرفت ما قيمته 15 مليون دولار من الثروة السمكية تسبب في تضرر 33ألف شخص يعتمدون على الصيد وتجارته في المدينة.تعمل مؤسسة الخير في إطار التدخل الإنساني العاجل لإغاثة المتضررين من الفيضانات في بنغلادش، وتعتبر المؤسسة الأولى التي تعمل على توزيع المساعدات الإغاثية و السلال الغذائية للمتضررين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية هناك.