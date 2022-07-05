وزارتا العمل والتنمية تصرفان مبلغ 700 شيكل.. لهذه الفئات في القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم البدء بصرف الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي بقيمة 700 شيكل لـ (11.625) من الفئات الضعيفة والمهمشة من العمال والأسر الفقيرة المتضررين من جائحة كورونا والمتضررين من العدوان الأخير في المحافظات الجنوبية اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء.وأشارت الوزارتان في بيان وصل (دنيا الوطن)، أنّ صرف هذه الدفعة خصصت جميعها لصالح المستفيدين في قطاع غزة، وبذلك يصبح مجموع العمال والأسر المستفيدة من الدفعات الخمس حوالي 65 ألف مستفيد.كما وتقدمتا بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق، موصلاً بالشكر لبنك القدس على جهودهم وتعاونهم في إتمام إجراءات الصرف.