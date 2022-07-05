الديمقراطية تنعى شهيد لقمة العيش الشاب أحمد عياد

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وطبقته العاملة، الشهيد الشاب أحمد حرب عياد شهيد لقمة العيش الذي استشهد جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المُبرح والتنكيل به أثناء توجهه للعمل بمناطق الـ (48) قرب الجدار بطولكرم شمال الضفة الفلسطينية.وتقدمت الجبهة بأحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد عياد، وتدعو جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في تشييع جثمان شهيد لقمة العيش.وأكدت أن هذه الجريمة النكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ومستوطنيه وارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.وقالت الجبهة: "يخطئ الاحتلال إن ظن أن سياسة القتل والاعدام الميداني والاعتقالات العشوائية ستردع شعبنا ومقاومته عن الرد على الجرائم المتواصلة ومواصلة نضاله وتضحياته".وختمت الجبهة بيانها مضيفةً: "ما كان لإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بارتكاب جرائم بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وقدسه لولا سياسة الإفلات من العقاب والحماية التي توفرها الولايات المتحدة الأميركية، والصمت الدولي وازدواجية المعايير الدولية".