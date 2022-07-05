شؤون فلسطينية

العدل بغزة: التقرير الأمريكي حول اغتيال أبو عاقلة يُظهر مدى الانحياز للاحتلال

العدل بغزة: التقرير الأمريكي حول اغتيال أبو عاقلة يُظهر مدى الانحياز للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل الفلسطينية في قطاع غزة، أن التقرير الأمريكي حول اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، يظهر مدى الانحياز الأمريكي للاحتلال، مشيراً إلى أنه لا يمكن الوثوق بأي تحقيقات يجريها الطرف الأمريكي.

ودعا الحتة في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، للجم الاحتلال الذي يسفك الدماء الفلسطينية أمام الكاميرات، مطالباً في الوقت ذاته المؤسسات الحقوقية والدولية والعربية والمحلية، بفضح جرائم الاحتلال وتكثيف الضغط عليه عبر الأدوات الفاعلة؛ لوقف هذا المسلسل الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أكدت، أمس الاثنين، أن منسق الأمن الأمريكي، خلص بعد الاطلاع على التحقيقيْن، إلى أن شيرين قتلت على الأرجح بإطلاق نار من مواقع الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن المحققين لم يتمكنوا من التوصل الى نتيجة نهائية، بعد تحليل جنائي مفصل للمقذوف الذي قتل شيرين.

بدورها، نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول فلسطيني، قوله: "إسرائيل قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة ويجب محاسبتها".

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