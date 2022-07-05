إطلاق نار من سيارة مسرعة تجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة (حومش) بنابلس



وتزعم القناة الإسرائيلية، بأن المستوطن، تم طعنه من قبل شخص مجهول، أثناء سيره على الجسر الذي يربط بين المنطقتين.



ونقلت القناة عن المصاب قوله: إنه "تعرض لهجوم من قبل عربي طعنه مرتين في رأسه"، مشيرة إلى أن عمليات تمشيط تجرى بحثاً عن المنفذ.



رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت بتخون سديه) الإسرائيلي، بوقوع عملية إطلاق نار، مساء اليوم الثلاثاء، بالقرب من مستوطنة (حومش) الاستيطانية بمدينة نابلس.وقال الموقع: "مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار حوالي الساعة 16:45من سيارة نحو قوة للجيش في منطقة حومش ولاذوا بالفرار، لم تقع إصابات".من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار نحو قوات الجيش المتواجدة بالقرب من مستوطنة (حومش) جنوب نابلس، ردت القوات بإطلاق النار لم تقع إصابات في صفوف الجيش".وكانت (القناة 13) الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، بإصابة مستوطن يبلغ من العمر (47 عاماً) في عملية طعن بين (جفعات شموئيل) و(بني براك)، قرب تل أبيب.