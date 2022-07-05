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لجنة أطباء السودان: 11 جريحا في فض اعتصام معارض للعسكر بالخرطوم

لجنة أطباء السودان: 11 جريحا في فض اعتصام معارض للعسكر بالخرطوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ما لا يقل عن 11 شخصا في حملة شنتها قوات الأمن السودانية لتفريق اعتصام في الخرطوم للمحتجين على حكم العسكر، وفقا لمنظمة طبية اليوم الثلاثاء.

وحسب لجنة أطباء السودان، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في منطقتي بري والجودة في المدينة مساء الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

جاء الاعتصام بعد أن قال عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ورئيس مجلس السيادة السوداني، في خطاب متلفز في وقت سابق الاثنين، إن الجيش سينسحب من المفاوضات التي تهدف لحل الأزمة السياسية المستمرة، وتعهد بحل المجلس السيادي بعد تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

يخرج نشطاء سودانيون مناهضون لحكم العسكر، في احتجاجات ويقومون باعتصامات في مختلف أنحاء السودان مطالبين بعودة الجيش إلى الثكنات وتسليمه السلطة. وبدأت الاحتجاجات الأخيرة بعد يوم من شن السلطات حملة قاسية لقمع المسيرات الاحتجاجية التي قتل فيها 9 أشخاص وأصيب 629 آخرون يوم الخميس فقط، وفقا للجنة أطباء السودان.

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