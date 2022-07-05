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محامي مبارك يدافع عن "قاتل نيرة".. وعائلتها ترد

محامي مبارك يدافع عن "قاتل نيرة".. وعائلتها ترد
رام الله - دنيا الوطن
رد أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة التي ذبحت على يد زميلها، على قبول فريد الديب الدفاع عن المتهم، قبل ساعات قليلة من النطق بالحكم على المتهم.

وقال والد الطالبة نيرة أشرف: "ربنا كبير، وإن شاء الله هنرجع مجبورين الخاطر بكرة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال والد الطالبة إنه قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل شخص قام خلال الساعات الماضية بتشويه صورة الأسرة ونجلته المتوفاه، ونشر ادعاءات كاذبة عن طلب الأسرة تعويضا من القاتل أو أى إدعاءات كاذبة منسوبة للأسرة. 

كانت والدة الطالبة نيرة أشرف ضحية المنصورة على يد زميلها، قد أكدت أنهم لم يطلبوا أي فدية نظير الإفراج عن المتهم بقتل ابنتهم، وأن ما تم تداوله غير صحيح، وإدعاء باطل.

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