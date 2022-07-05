شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية": التقرير الأمريكي بشأن أبو عاقلة تواطؤ مع الاحتلال

"المقاومة الشعبية": التقرير الأمريكي بشأن أبو عاقلة تواطؤ مع الاحتلال
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (المقاومة الشعبية) في فلسطين: إن "التقرير الأمريكي يمثل قمة الانحياز والتواطؤ مع الاحتلال في طمس الحقيقة وبث الأكاذيب والأراجيف في حادثة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأضافت الحركة أن تسليم السلطة الفلسطينية للرصاصة للجنة تحقيق أمريكية وموافقتها على مشاركتها في التحقيق ساهم في طمس الحقائق وعدم إدانة العدو وإثبات تورطه في جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة.

ودعت إلى عدم التسليم بنتائج التحقيق الأمريكي، والمسارعة إلى رفع ملف الجريمة لمحكمة الجنايات الدولية وتقدم الجناة والقتلة إلى محاكمة عادلة للقصاص منهم وممن أصدر الأوامر لهم.

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