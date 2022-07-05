شؤون فلسطينية

لقاء فلسطيني أمريكي لبحث مجالات تنمية الاقتصاد الفلسطيني

لقاء فلسطيني أمريكي لبحث مجالات تنمية الاقتصاد الفلسطيني
خالد العسيلي وجورج نول
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء،
مع رئيس وحدة الشؤون الأمريكية الفلسطينية جورج نول عدد من القضايا الاقتصادية ومجالات التعاون المشتركة التي من شأنها تحسين الاقتصاد الوطني. 

ووضع الوزير المسؤول الأمريكي خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والتدخلات الحكومية لتحسين الاقتصاد وتعزيز صمود
المواطنين والقطاع الخاص وتسهيل التجارة الفلسطينية علاوة على التوجهات المستقبلية لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الحكومية. 

 وقال الوزير: "نتعرض لحصار اقتصادي ومالي بفعل سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، و قرصنة اسرائيلية للموارد الفلسطينية، إذ نخسر سنوياً نحو 3.4 مليار دولار نتيجة حرماننا من الوصول والاستثمار في المناطق المسماه (ج)". 

من جانبه، أبدى رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية جورج نول اهتمام الإدارة الأمريكية بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعاتوالعمل على تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

ومن الجدير ذكره، أنه يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2021 تم تجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي (USPED)
وهو أول اجتماع يُعقد من نوعه منذ خمس سنوات تم في حينها مناقشة مجالات التعاون الاقتصادي.

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