دولي

منظمة الصحة العالمية تعلن أكثر من 5 آلاف إصابة بجدري القردة في العالم

منظمة الصحة العالمية تعلن أكثر من 5 آلاف إصابة بجدري القردة في العالم
رام الله - دنيا الوطن
سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم حتى الآن، أي بزيادة 50 بالمئة على الأقل مقارنة بالتعداد السابق الصادر في 22 يونيو.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الأممية فضيلة شايب في مؤتمر صحافي في جنيف "تواصل منظمة الصحة العالمية مطالبة الدول بإيلاء اهتمام خاص بإصابات جدري القردة للحد من العدوى"، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات المسجلة تتعلق برجال مثليين، إلا أن "الفئات الضعيفة الأخرى مهددة أيضا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت أنه تم "تسجيل إصابات قليلة لدى الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".

هذا ولا تزال أوروبا إلى حد بعيد المنطقة الأكثر تضررًا من الفيروس مع 85 بالمئة من الإصابات، في حين أنه ينتشر في  53 دولة.

وتم رصد زيادة غير عادية في عدد الإصابات بجدري القردة منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا حيث الفيروس مستوطن.

والأسبوع الماضي، رأت منظمة الصحة أن تفشي جدري القردة، رغم أنه يثير قلقا بالغا، "لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

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