الجبهة العربية الفلسطينية: الموقف الأمريكي من قتل "أبو عاقلة" منحاز للاحتلال

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة العربية الفلسطينية، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول التحقيق في مقتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والتي حاولت بشكل واضح تبرئة الاحتلال من الجريمة.وتابعت الجبهة، "بالرغم من محاولة الخارجية الامريكية تبرئة جيش الاحتلال بعدم الجزم بمسئوليته عن إطلاق النار إلا أن القرائن والأدلة دفعتها إلى الإقرار بمسئولية جنود الاحتلال بأنه على الأغلب من أطلق النار، مع عدم وجود سبب يجزم أنه تم استهدافها عمدا".وقالت الجبهة" إن "القرائن والبراهين ومقاطع الفيديو التي صورت لعملية اعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة أقوى وأوضح من أن يتم التشكيك فيها وان قوات الاحتلال تعمدت بشكل جلي استهداف الصحفية عبر قنصها بشكل مباش"ر.وأوضحت الجبهة، أنها لا تستغرب الموقف الأمريكي المنحاز دائما للاحتلال وتبني روايته، مضيفة أن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجعلنا أكثر تأكيداً أن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على وضع ننفسها في خانة أعداء الشعب الفلسطيني باصطفافها مع الاحتلال وتوفيرها الغطاء السياسي لجرائمه المتواصلة بحق شعبنا ووقوفها أمام نيل شعبنا لحقوقه الثابتة والمشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.