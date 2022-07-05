د. بحر: نهنئ الجزائر بذكرى انتصار ثورتها التي تعد ملهمة لشعبنا في مقاومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة د. أحمد بحر الجزائر رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين.وقال د. بحر في رسالة وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي : إن "الثورة الجزائرية شكلت مصدر إلهام لشعبنا الفلسطيني في إطار مقاومته للاحتلال لنيل حريته واستقلاله".وعبر عن بالغ التقدير للموقف الجزائري التاريخي المُساند للقضية الفلسطينية، والرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، "وهو ما يعبر عن أصالة قيادة الجزائر وشعبها الشقيق".وتابع د. بحر: "نتمنى للجزائر الشقيقة كل الرخاء والازدهار والأمن والاستقرار، وثقتنا لا تتزعزع في أن الجزائر ستبقى نعم العون والسند لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، والمُدافع المخلص عن حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني".