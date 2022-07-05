بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.واكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلتين الثانية والثالثة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/27)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 8 صباح غدٍ الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الاعلان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.ودعت الهيئة، كل مسافر إلى إحضار بطاقة الهوية الخاصة به، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.