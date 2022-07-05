شؤون فلسطينية

"العمل" و"كويكا" تبحثان آفاق التعاون في مجالات التشغيل والتدريب المهني

"العمل" و"كويكا" تبحثان آفاق التعاون في مجالات التشغيل والتدريب المهني
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)في فلسطين يوسينغ شين، ومدير البرامج في الوكالة رناد سعيد، ظروف سوق العمل الصعبة في فلسطين وواقع البطالة المرتفعة، وآفاق التعاون الثنائي في مجال التشغيل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، وكذلك التعاون في مجال التدريب المهني للاستفادة من الخبرة الكورية الطويلة في هذه المجالات.

وتحدث أبو جيش عن التدخلات التي وضعتها الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل لتقليص معدلات البطالة في فلسطين من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2022، التي من شأنها خلق فرص عمل للشباب لا سيما الخريجين والنساء، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع "دعم التشغيل" خلال شهر أيلول القادم في العاصمة الأردنية عمان لدعم تنفيذ استراتيجية التشغيل وحشد التمويل الدولي اللازم لذلك.

وأشار أبو جيش إلى واقع التدريب المهني في فلسطين والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل المواءمة ما بين التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل من المهن، مؤكدا على أهمية تأهيل أيدي عاملة ماهرة على المهن والحرف الذي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني، معربا عن أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا القطاع.

وتحدث أبو جيش عن مجالات عمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والتي تتقاطع مع المجالات التي تعمل فيها كويكا في فلسطين، داعيا الوكالة إلى رفع قيمة المبالغ المرصودة للمشاريع في فلسطين، والتي من شأنها خفض معدلات البطالة بين صفوف الخريجين والشباب.

من جانبه، استعرض شين المشاريع التي تنفذها الوكالة في فلسطين في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني والتشغيل، مبديا استعداد الوكالة للتعاون مستقبلا مع الوزارة في هذه المجالات وتوفير الخبرة الكورية من خلال مشاريع مشتركة، وفق آلية معينة .







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تحرير صوافطة

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