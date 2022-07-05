شؤون فلسطينية

عائلة الشهيد عياد تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل ما حدث مع نجلها

عائلة الشهيد عياد تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل ما حدث مع نجلها
الشهيد أحمد عياد
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد حرب عياد والد الشهيد أحمد عياد (32 عامًا) من سكان حي الزيتون بمدينة غزة، الذي استشهد إثر اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليه قرب مدينة طولكرم، أن نجله كان خارجاً في رحلة علاج الضفة بناءً على تحويلة طبية من وزارة الصحة.

وقال والد الشهيد في تصريح لـ"دنيا الوطن" إن "التصريح يسمح لنجله بالتجول مدة ثلاثة شهور في كافة الأراضي المحتلة ليتلقى علاجه الذي يعطى على جرعات متفاوتة". 

وكشفت عائلة عائلة الشهيد تفاصيل ما حدث لنجلها قائلةً: إن نجلها تعرض للاعتداء من قبل قوات الاحتلال التي قامت بضربه ضرباً مبرحاً قرب مدينة طزلكرمة أدى ذلك لاصابته بجلطة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى طولكرم.

وأضافت أنه وبسبب "عدم توافر الإمكانيات اللازمة لحالة نجلها تم نقله إلى مستشفى نابلس التخصصي حيث أُعلن عن استشهاده هناك".

وأشارت العائلة  إلى أنه فُقد الاتصال بينهم وأحمد الذي كان يتم من خلال زوجته، حيث تم التواصل على رقم هاتفه ليجيب أحد رجال الإسعاف ويخبرنا بالوضع الصحي لأحمد وأنه يمكث داخل غرف العناية المكثفة.

وأوضحت العائلة أن مستشفى نابلس التخصصي أبلغهم باستشهاد أحمد أمس، موضحةً  أنه جرى التنسيق بين الإرتباط المدني ووزارة الصحةونقل جثمانه إلى قطاع غزة مساءاً.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الثلاثاء استشهاد شاب من قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح أثناء توجهه للعمل في أراضي عام 48، عند فتحة الجدار الفاصل بطولكرم شمال الضفة الغربية.

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