"الإعلامي الحكومي" بغزة يُعلن اتخاذ إجراءات بحق ناشطيْن على مواقع التواصل الاجتماعي





وتابع: "حيث أقرت الناشطة بسوء التصرف وتوقيع تعهد بالخصوص مع الالتزام بحذف الفيديو ونشر اعتذار للشرائح المجتمعية التي أساء لها الفيديو وللمجتمع ككل".



وأضاف أن "المراجعة الثانية لأحد النشطاء الذين اشتهروا في تقديم برامج كوميدية حيث تم استضافته على وسيلة إعلام (إسرائيلية)، في مخالفة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 2012 بعدم التعامل مع وسائل إعلام تابعة للاحتلال، وتم اتخاذ إجراءات مهنية مع الالتزام بتعهد قانوني بعدم تكرار الحدث والاعتذار عن هذا الأمر.



وأكد البيان أن الإعلام الحكومي على متابعة دائمة لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي سعياً لتنظيم واقع النشر الإلكتروني وتلاشي الإشكاليات الناجمة عن سوء الاستخدام من قبل بعض النشطاء.





وأشار إلى أن الإعلام الحكومي قد نفذ مؤخرا حملات توعية وتثقيف حول قواعد النشر الإلكتروني والمحاذير المجتمعية والقانونية الدارجة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذِ مجموعة من الإجراءات المهنية بحق ناشطيْن اثنين على مواقع التواصل الاجتماعي خالفا قواعد النشر والمحاذير المجتمعية.وقال الإعلام الحكومي في بيان له، إن "المراجعة الأولى تمت لناشطة نشرت مقطع فيديو خالف الأعراف والتقاليد المجتمعية ومسَّ بالنسيج المجتمعي".