شؤون فلسطينية

الاحتلال يعقد جلسة للإفراج المبكر عن الأسير فؤاد الشوبكي

الاحتلال يعقد جلسة للإفراج المبكر عن الأسير فؤاد الشوبكي
الأسير فؤاج الشوبكي
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ جلسة جديدة ستُعقد اليوم الأربعاء، للأسير فؤاد الشوبكي (83 عاما)، أكبر الأسرى سنّا في سجون الاحتلال، أمام لجنة (ثلثي المدة)، أو ما تعرف بـ(شليش)، للنظر في طلب الإفراج عنه بعد انقضاء ثلثي مدة حكمه.

وكانت اللجنة قررت في الـ14 من حزيران الماضي، تعيين هذه الجلسة بعد جهود قانونية جرت على مدار الفترة الماضية على أمل أن يكون قرارها فرصة جديدة تؤدي إلى قرار يفضي لحرّيّة الأسير الشوبكي، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، تتفاقم مع استمرار اعتقاله، وتقدمه في العمر.

وقد ولد الأسير فؤاد حجازي محمد الشوبكي في 12آذار/ مارس 1940 في غزة في حي التّفاح، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير 2002، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "بهدف إيقاف والسيطرة على سفينة (كارين A) في البحر الأحمر".

وادّعت أن "السفينة تحمل معدّات عسكرية للفلسطينيين"، واتّهمت إسرائيل الشوبكي بالمسؤولية المباشرة واعتبرته العقل المُدبّر في تمويل وتهريب سفينة الأسلحة.

واختطفت قوّات الاحتلال، الأسير الشوبكي بتاريخ 14 آذار/ مارس 2006، من سجن أريحا، مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، إضافة إلى رفاقهم عاهد أبو غلمي وحمدي قرعان وباسل أسمر ومجدي الريماوي وياسر أبو تركي.

وحكمت المحكمة العسكرية للاحتلال عليه بالسّجن لمدة (20) عاما، وتمّ تخفيضها إلى (17) عاما.

ويُعاني الشوبكي من سرطان البروستاتا ومن مرض في عينيه ومعدته وفي القلب ومرض ارتفاع ضغط الدم وهو متزوج، وتُوفيت زوجته عام 2011، وله ستة أبناء وتسعة أحفاد لا يعرف غالبيتهم.

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