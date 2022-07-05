شؤون فلسطينية

غزة: الناطق باسم الدفاع المدني يوضح الإرشادات العامة لموسم الاصطياف

غزة: الناطق باسم الدفاع المدني يوضح الإرشادات العامة لموسم الاصطياف
توضيحية
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة 
أكد الناطق باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل،على ضرورة إتباع المواطنين إرشادات المنقذ البحري والإشارات الموضحة على الشاطئ، وعدم السباحة في المناطق الصخرية وخاصة منطقة الميناء تجنباً للتعرض للكسور أو الجروح.

ووضح بصل في حواره مع "دنيا الوطن"، الإرشادات التي يطلقها الدفاع المدني خلال موسم الصيف، حيث دعا المواطنين لعدم الوقوف على الشواطئ في وقت الذروة (من الساعة 11:00 وحتى الساعة 3:00) إلا داخل الخيام تجنباً للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وحسب بصل، تتضمن الإرشادات عدم السباحة في البحر في حال غياب المنقذ البحري وخاصة ليلاً، وعدم سباحة الأطفال وحدهم دون مراقبة من شخص بالغ حفاظاً عليهم من الغرق.

وبخصوص المسابح، قال بصل، "نشترط وجود لوحة إرشادات في كل مسبح توضح تفاوت أعماق البركة والمنطقة المخصصة للأطفال ومن لا يجيدون السباحة".

وأضاف، "ننصح أيضاً بعدم السباحة بعد الأكل مباشرة، وعدم ترك الأطفال وحدهم داخل البركة دون مراقبة من بالغ، خوفاً عليهم من الغرق".

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