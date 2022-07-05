غزة: الناطق باسم الدفاع المدني يوضح الإرشادات العامة لموسم الاصطياف

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة

أكد الناطق باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل،على ضرورة إتباع المواطنين إرشادات المنقذ البحري والإشارات الموضحة على الشاطئ، وعدم السباحة في المناطق الصخرية وخاصة منطقة الميناء تجنباً للتعرض للكسور أو الجروح.





حيث دعا المواطنين لعدم الوقوف على الشواطئ في وقت الذروة (من الساعة 11:00 وحتى الساعة 3:00) إلا داخل الخيام تجنباً للتعرض المباشر لأشعة الشمس.



وحسب بصل، تتضمن الإرشادات عدم السباحة في البحر في حال غياب المنقذ البحري وخاصة ليلاً، وعدم سباحة الأطفال وحدهم دون مراقبة من شخص بالغ حفاظاً عليهم من الغرق.



وبخصوص المسابح، قال بصل، "نشترط وجود لوحة إرشادات في كل مسبح توضح تفاوت أعماق البركة والمنطقة المخصصة للأطفال ومن لا يجيدون السباحة".



وأضاف، "ننصح أيضاً بعدم السباحة بعد الأكل مباشرة، وعدم ترك الأطفال وحدهم داخل البركة دون مراقبة من بالغ، خوفاً عليهم من الغرق".



ووضح بصل في حواره مع "دنيا الوطن"، الإرشادات التي يطلقها الدفاع المدني خلال موسم الصيف،