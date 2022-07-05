شؤون فلسطينية

"التعليم" تكشف لـ"دنيا الوطن" آخر التطورات حول تصحيح اختبارات الثانوية العامة

"التعليم" تكشف لـ"دنيا الوطن" آخر التطورات حول تصحيح اختبارات الثانوية العامة
توضيحية
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة 
أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، اليوم الثلاثاء، أن"عملية التصحيح تسير على أكمل وجه،  والمصححون يعملون بشكل طبيعي".

وقال الخضور في حديثه لـ"دنيا الوطن"، إن "مراكز التصحيح انتهت من تصحيح العديد من المباحث من المرحلة الاولى، موضحاً أن العملية الثانية من تصحيح الإمتحان ستبدء اليوم الثلاثاء وهي مرحلة الفرز،والامتثال،والاخراج، والتي تكون للمباحث التي انتهى تصحيحها".

وأضاف الخضور: أنه لايمكن أن نحدد عدد المباحث التى تم الإنتهاء من تصحيحة، لاختلاف عملية التصححيح من مركز لآخر، لافتاً إلى أن  الأهم من التصحيح هي العملية التالية لها و التي تتعلق بالفرز وادخال وإخراج النتائج.

ويذكر أن طلاب الثانوية العامة، قد أنهوا أمس الإثنين، امتحان مادة التكنولوجيا والذي يعتبر آخر امتحان للفرعين العلمي والأدبي.

وكان مدير عام القياس والتقويم في مديرية التربية والتعليم محمد عواد صرح، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في نهاية تموز/ يوليو كحد أقصى".

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