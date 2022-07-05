شؤون فلسطينية

محكمة إسرائيلية تصدر قراراً بتشريح جثمان الشهيدة فرج الله بحضور طبيب فلسطيني

محكمة إسرائيلية تصدر قراراً بتشريح جثمان الشهيدة فرج الله بحضور طبيب فلسطيني
الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "محكمة صلح حيفا" أصدرت قراراً في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتشريح جثمان الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله، في معهد الطب العدلي أبو كبير، وذلك بحضور طبيب فلسطيني منتدب من وزارة العدل الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وفقاً لقرار المحكمة سيتم تسليم جثمان الشهيدة فرج الله لذويها بعد الانتهاء من عملية التشريح .

وكانت الشهيدة فرج الله قد ارتقت قبل ثلاثة أيام داخل معتقل "الدامون" بعد أن تعرضت لجريمة طبية متعمدة بحقها طوال فترة اعتقالها، فقد كانت تعاني من ارتفاع في نسبة السكر في الدم ومن ارتفاع بالضغط وأهملت إدارة المعتقل ما تعانيه من مش مشاكل صحية مما أدى إلى تدهور حالتها وسقوطها شهيدة بعد ذلك.  

جدير ذكره أن الشهيدة فرج الله من بلدة إذنا قضاء الخليل، وكان جيش الاحتلال قد اعتقلها بتاريخ 18/12/2021 بعد أن اعتدى عليها مستوطن بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي أم لثمانية أبناء، وبارتقائها يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيداً منذ عام 1967.

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