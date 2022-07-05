البرهان يؤكد على وحدة السودان ويحدد موعداً لحل مجلس السيادة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس الاثنين، على أهمية وحدة وأمن السودان ، معلناً عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية، .وأشار البرهان على أن المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الذي تديره الآلية العسكرية ، مؤكداً أن هدفهم حماية التحول الديمقراطي والأمن في السودان حسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز العربية) .وأضاف رئيس مجلس السيادة: "ندعو جميع القوى الوطنية للمشاركة في الحوار السوداني".وأكد أن "المؤسسة العسكرية ستلتزم بتطبيق مخرجات الحوار"، وأن مجلس السيادة "سيُحل بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة".وأوضح البرهان أن انسحاب الجيش من الحوار "يهدف لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات"يذكر أن أعضاء كبار في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي قد طالبوا الجيش السوداني بالعودة إلى ثكناته وتسليم السلطة للمدنيين، وحثوا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لفرض عقوبات فردية موجهة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.