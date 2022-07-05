عربي

البرهان يؤكد على وحدة السودان ويحدد موعداً لحل مجلس السيادة

البرهان يؤكد على وحدة السودان ويحدد موعداً لحل مجلس السيادة
عبد الفتاح البرهان - رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس الاثنين، على أهمية وحدة وأمن السودان ، معلناً عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية، .

وأشار البرهان على أن المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الذي تديره الآلية العسكرية ، مؤكداً أن هدفهم حماية التحول الديمقراطي والأمن في السودان حسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز العربية) .

وأضاف رئيس مجلس السيادة: "ندعو جميع القوى الوطنية للمشاركة في الحوار السوداني".

وأكد أن "المؤسسة العسكرية ستلتزم بتطبيق مخرجات الحوار"، وأن مجلس السيادة "سيُحل بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة".

وأوضح البرهان أن انسحاب الجيش من الحوار "يهدف لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات"

يذكر أن أعضاء كبار في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي قد طالبوا الجيش السوداني بالعودة إلى ثكناته وتسليم السلطة للمدنيين، وحثوا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لفرض عقوبات فردية موجهة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

أخبار ذات صلة

رئيس وزراء إثيوبيا: مذبحة جديدة في إقليم أوروميا

رئيس وزراء إثيوبيا: مذبحة جديدة في إقليم أوروميا

تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكري أمريكية

تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكري أمريكية

الجزائر: عفو رئاسي يشمل آلاف السجناء في ذكرى الاستقلال

الجزائر: عفو رئاسي يشمل آلاف السجناء في ذكرى الاستقلال

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

السعودية: غرامات مالية طائلة لـ288 مخالفا لأنظمة الحج

السعودية: غرامات مالية طائلة لـ288 مخالفا لأنظمة الحج

جدل في مصر حول مشروع قانون حظر &#34;زواج الأطفال&#34;

جدل في مصر حول مشروع قانون حظر "زواج الأطفال"

أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

أكثر من 375 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري &#34;الأضخم&#34; منذ سنوات

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري "الأضخم" منذ سنوات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد عياد وتعتبره ضحية الدول التي تحمي إسرائيل من المحاسبة

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد عياد وتعتبره ضحية الدول التي تحمي إسرائيل من المحاسبة

تأجيل الجلسة الخاصة بالنظر بتمديد أمر عزل الأسير أحمد مناصرة

تأجيل الجلسة الخاصة بالنظر بتمديد أمر عزل الأسير أحمد مناصرة

نائب بـ&#34;تشريعي غزة&#34;: تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لأمريكا بيع لدمائها مقابل تسهيلات

نائب بـ"تشريعي غزة": تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لأمريكا بيع لدمائها مقابل تسهيلات

تيسير خالد: تسليم الرصاصة القاتلة للجانب الأميركي &#34;كان خاطئاً&#34;

تيسير خالد: تسليم الرصاصة القاتلة للجانب الأميركي "كان خاطئاً"

رمزي رباح: التقرير الأمريكي حول اغتيال شيرين أبو عاقلة تضليل للعدالة الدولية

رمزي رباح: التقرير الأمريكي حول اغتيال شيرين أبو عاقلة تضليل للعدالة الدولية

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة ينعي شهيد لقمة العيش أحمد عياد

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين-محافظات غزة ينعي شهيد لقمة العيش أحمد عياد

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

منوعات

شاهد: أروى تشارك في تحدٍ خطير وتقوم بهذه الحركة الجريئة

شاهد: أروى تشارك في تحدٍ خطير وتقوم بهذه الحركة الجريئة

نقابة المهن الموسيقية في مصر تفجّر هذه المفاجأة حول هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية في مصر تفجّر هذه المفاجأة حول هاني شاكر

بعد غياب..حورية فرغلي تثير الجدل بما قررت فعله

بعد غياب..حورية فرغلي تثير الجدل بما قررت فعله

لقاء سري بين آمبر هيرد وجوني ديب..ومفاجأة غير متوقعة

لقاء سري بين آمبر هيرد وجوني ديب..ومفاجأة غير متوقعة

بالفيديو: مشاهد مسربة من فيلم &#34;الهيبة&#34;..وتيم حسن بطل أكشن بامتياز

بالفيديو: مشاهد مسربة من فيلم "الهيبة"..وتيم حسن بطل أكشن بامتياز

بعد وفاة شقيقها..عبير صبري تُفصِح عن سبب عدم إقامة عزاء

بعد وفاة شقيقها..عبير صبري تُفصِح عن سبب عدم إقامة عزاء

بعد حذف ديانا حداد جميع صورها على إنستغرام..ما قاله مدير أعمالها صادم

بعد حذف ديانا حداد جميع صورها على إنستغرام..ما قاله مدير أعمالها صادم

الحرب تشتعل بين شاكيرا وبيكيه..وهذا ما سيحصل

الحرب تشتعل بين شاكيرا وبيكيه..وهذا ما سيحصل

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

من والدين لبنانيين ..كيف حصلت ميرنا وليد على الجنسية المصرية؟

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

شاهد: الفنانة العالمية ليندسي لوهان في أحضان زوجها العربي

عربي

البرهان يؤكد على وحدة السودان ويحدد موعداً لحل مجلس السيادة

البرهان يؤكد على وحدة السودان ويحدد موعداً لحل مجلس السيادة

رئيس وزراء إثيوبيا: مذبحة جديدة في إقليم أوروميا

رئيس وزراء إثيوبيا: مذبحة جديدة في إقليم أوروميا

تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكري أمريكية

تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكري أمريكية

الجزائر: عفو رئاسي يشمل آلاف السجناء في ذكرى الاستقلال

الجزائر: عفو رئاسي يشمل آلاف السجناء في ذكرى الاستقلال