"الزراعة" تسلم 45 طناً من الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية في مسافر يطا

وشارك في توزيع الأعلاف مدير مكتب منظمة "أوكسفام" في فلسطين، وذلك تعبيرا عن دعم المؤسسة للمزارعين في مسافر يطا.



وقدم مدير دائرة زراعة وبيطرة يطا د. اياد فرج الله شكره لمؤسسة "أوكسفام" على الدعم الذي تقدمه للمزارعين خاصة في ظل ما يعانون من إجراءات تعسفية ومحاولات تهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار الى أن تقديم هذه الأعلاف يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة لمربي الثروة الحيوانية أمام محاولات التهجير القسري التي يتعرضون لها.



رام الله - دنيا الوطنسلمت وزارة الزراعة وبدعم من منظمة "أوكسفام" الدولية، اليوم الثلاثاء، 45 طنا من الأعلاف لـ 90 مزارعا من مربي الثروة الحيوانية بمسافر يطا.