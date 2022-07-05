جيش الاحتلال: إحباط محاولات جديدة لحماس لاختراق هواتف جنود

رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم كشف النقاب، عن إحباط محاولات جديدة لحركة حماس لاختراق هواتف جنود في الجيش.وأضاف المتحدث، بأن الفترة الأخيرة تكررت فيها هذه المحاولات من خلال إنشاء تطبيق ألعاب وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتنزيل التطبيق، الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف.وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، كشفت بأن المحاولات جاءت من خلال حسابات مزيفة على (تلغرام) والشبكات الاجتماعية، تحتوي صور فتيات مغرية يُعرّفن على أنهن إسرائيليات من أجل إقناع الجنود بتنزيل تطبيق لعبة حتى يتمكنوا من السيطرة الكاملة على الهاتف.وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك المزيد من المحاولات من من قبل حركة حماس، بهدف جمع المعلومات الاستخبارية.