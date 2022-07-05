شؤون فلسطينية

نائب بـ"تشريعي غزة": تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لأمريكا بيع لدمائها مقابل تسهيلات

نائب بـ"تشريعي غزة": تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لأمريكا بيع لدمائها مقابل تسهيلات
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المجلس التشريعي، بغزة، سالم سلامة، أن تسليم السلطة الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة للولايات المتحدة الأمريكية، مقابل منح الاحتلال لتسهيلات للسلطة "أمر مرفوض ومدان ويمثل بيع لدماء الفلسطينيين".

وقال سلامة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاحتلال قتل أمريكيين على أرض فلسطين من قبل منهم المتضامنة الأمريكية مع الشعب الفلسطيني راشيل كوري التي قتلت تحت جرافات الاحتلال واليوم الاحتلال يقتل شيرين ولكن الولايات المتحدة لم ولن تفعل شيء للاحتلال".

واستنكر سلامة ما وصفه "سلوك السلطة بتسليم الرصاصة لأمريكا والتي بدورها سلمتها للاحتلال في حين أن القاتل هو جندي من الاحتلال والبندقية هي من بنادقهم، مشيراً لحجم جرائم الاحتلال الكبيرة التي يرتكبها الاحتلال في المدن والقرى الفلسطينية المحتلة".

وأوضح د. سلامة أن "الذي باع دماء الشهداء ورضى بأن يوقف مخصصات الشهداء ليس ببعيد عنه أن يبيع دماء شيرين أبو عاقلة مقابل تسهيلات يقدمها الاحتلال له"، وفق تعبيره.

وأدان سلامة عدم رفع السلطة القضية أمام محكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الذي نفذ جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة ، مشيراً أن "هذه السلطة ستفعل كما فعلت بتقرير غولدستون سابقاً ولن تسمح بملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني"، وفق رأيه.

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