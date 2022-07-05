شؤون فلسطينية

غداً الأربعاء.. صرف دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية

غداً الأربعاء.. صرف دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، بأن وزارة التنمية الاجتماعية، ستصرف دفعة مالية من مستفيدي "الشؤون"، غداً الأربعاء. 

وسيصدر وزير التنمية، د. أحمد مجدلاني بياناً صباح غدٍ الأربعاء، كاشفاً تفاصيل حول صرف هذه الدفعة المالية.

يشار إلى أن آخر مرة تم من خلالها صرف دفعة لمستفيدي وزارة الشؤون الاجتماعية، كان في شهر رمضان عام 2021.

يأتي ذلك في ظل أزمة مالية كبيرة واجهت السلطة الفلسطينية، والحكومة، برئاسة د. محمد اشتية، بسبب وقف الدعم الأوروبي لعدة أشهر.

وأكدت وزارة المالية، أمس الاثنين، أنه سيتم تحويل مبلغ 35 مليون شيكل لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، وتنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.

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